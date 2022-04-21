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Тишковец спрогнозировал майские температурные значения на предстоящей неделе

Тишковец: 26 апреля температура в Москве поднимется до 20 градусов выше нуля
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В столице на следующей неделе температура поднимется до 20 градусов выше нуля. Об этом в четверг, 21 апреля, рассказал в беседе с «РИА Новости» сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Во вторник (26 апреля. — Ред.) ночью будет +7…+12 °С в условиях ливневых дождей, днем выглянет солнце, даже могут прогреметь первые внутримассовые грозы. Но это всё лишь будет украшать прогноз, потому что столбики термометров во вторник в дневные часы впервые в сезоне будут штурмовать отметку +20 градусов», — отметил он.

По словам метеоролога, Пасха знаменует начало потепления в Москве. Температура столичного воздуха 26 апреля будет на уровне майских значений и превысит норму на 10 градусов. Уточняется, что в столице можно ожидать 18–20 градусов выше нуля, а в области — от +16 до +21 градуса.

Ранее, 20 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в оставшиеся дни на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются колебания температуры. По его словам, в воскресный пасхальный день температура может быть до +15...+16 °С. До конца месяца будет держаться такая погода с небольшими колебаниями, добавил метеоролог.

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