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В США назвали подход РФ к переговорам с Украиной несерьезным

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Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в четверг, 21 апреля, в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, заявил, что Вашингтон хотел бы, чтобы это случилось, но не считает подход Москвы в дипломатических инициативах серьезным.

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По его словам, Соединенные Штаты поддерживают дипломатический процесс, который в итоге ведет к «завершению боевых действий» и поддерживают возможную встречу российского и украинского лидеров.

«Мы бы хотели, чтобы это случилось. Украинские партнеры тоже сказали, что хотели бы этого. Украинские партнеры всегда были готовы встречаться или виртуально работать с представителями российских властей, но каждый раз мы видели, что этот процесс не приносил какого-либо результата, и не потому, что было недостаточно усилий или воли с украинской стороны, а потому что Москва и Кремль не кажутся серьезными в своих дипломатических инициативах», — подчеркнул Прайс. Трансляция велась в Twitter американского внешнеполитического ведомства.

Ранее, 20 апреля, посол Израиля в Москве Александр Бен Цви подтвердил готовность организовать в Иерусалиме встречу президентов РФ и Украины. По словам дипломата, его страна способна принять и делегации.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает Белоруссию прекрасной площадкой для проведения переговоров с Киевом, однако важно учитывать мнение украинской стороны. Представитель Кремля отметил, что в настоящее время пока нет понимания по продолжению очных контактов с Украиной.

Также Песков указал, что российский лидер не отказывался от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако напомнил, что для этого необходимы соответствующие документы.

12 апреля Путину доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Президент отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной очный раунд переговоров делегаций России и Украины. Тогда РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. До этого стороны провели несколько очных встреч в Белоруссии. Так, они состоялись 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Далее переговоры продолжились в онлайн-формате.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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