Белый дом указал на признаки поддержки НОАК армии России

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) поддерживает Вооруженные силы России (ВС РФ). Признаки соответствующей риторики были отмечены Белым домом, о чем в четверг, 21 апреля, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«Китайские корпорации и банки в основном осторожны, не допускают прямого обхода санкций [Запада в отношении Москвы] или заполнения [образовавшейся ниши] в плане [касающегося России] экспортного контроля. Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов», — сообщил политик в ходе онлайн-семинара. Трансляция шла на сайте Белого дома.

По его словам, Китай поддерживает цели РФ по подрыву позиций Соединенных Штатов Америки и Запада, стремясь прекратить их доминирование на мировой арене.

«Я бы также сказал, что Пекин чувствует заинтересованность в том, чтобы продлевать нынешний [геополитический] конфликт между Россией и Западом, поскольку тот может истощать силы обеих сторон и дать им (Китаю. — Ред.) рычаг влияния, особенно на Россию, превратить ее в процессе в младшего партнера», — отметил Сингх.

Кроме того, КНР хочет, по мнению политика, чтобы ее считали ответственным участником глобального международного сообщества.

Ранее в этот же день председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не приемлет односторонние санкции, двойные стандарты и «юрисдикцию длинной руки». По его словам, тактика разъединения и давления через разрыв логистических цепочек не сработает.

6 апреля в МИД Китая высказали мнение, что американские власти должны поддержать урегулирование украинского кризиса и отменить антироссийские санкции. По словам представителей ведомства, Вашингтону стоит перестать выступать с угрозами в адрес Москвы и стремиться поддерживать российско-украинские переговоры.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

24 марта директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отмечал, что США пытаются вынудить Китай сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном. Но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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