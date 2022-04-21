Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы компании

Совладелец и основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов вышел из совета директоров компании. Об этом в четверг, 21 апреля, заявили в пресс-службе организации.

«​В.Ю. Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров ПАО «Лукойл», а также досрочно сложить полномочия президента ПАО «Лукойл». Соответствующие уведомления были направлены сегодня председателю совета директоров», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что Алекперов не является контролирующим акционером «Лукойла»: по информации на март этого года, ему принадлежали голоса в отношении 3,12% акций компании и бенефициарные экономические интересы в отношении 5,43% акций.

Ранее, 13 апреля, Алекперов оказался среди российских граждан, против которых были введены санкции Великобританией. Кроме него под ограничения подпал ряд бизнесменов, недавно включенных в аналогичный список Европейского союза. Так, Великобритания заморозит активы Фархада Ахмедова, Мусы Бажаева, Саида Керимова, Григория Березкина, Евгения Зубицкого, Александра Шульгина.

24 марта партнер Capital Lab Евгений Шатов сообщил, что акции «Лукойла» — одни из наиболее востребованных инвесторами акций на Мосбирже. По его словам, также востребованы акции компаний «Роснефть», «Норильский никель», «Татнефть», «Полюс», «Алроса», НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз» и «Фосагро».

Страны Запада продолжают вводить новые санкции на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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