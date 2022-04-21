МИД заявил о праве считать военные грузы НАТО на Украине своими целями

Вооруженные силы России вправе рассматривать военные грузы США и НАТО на территории Украины в качестве военных целей. Об этом 21 апреля заявил замдиректора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.

«У нас вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ», — отметил Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией ведомства круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях».

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за отправки оружия Киеву.

13 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также подчеркивал, что конвои с западным оружием для Украины могут стать целью для российской армии. «Предупреждаем, что американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», — сказал он.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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