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Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокации в Николаевской области

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Украинские власти готовят постановочную съемку в поселке Воскресенское Николаевской области, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в мародерстве. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По его словам, по указанию командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) была проведена постановочная съемка «актов мародерства», совершенных якобы военнослужащими РФ в отношении мирных граждан.

Переодетые в российскую униформу боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием военной техники со знаком «Z» демонстративно грабили частные дома.

«Заранее предупреждаем <…> Запад, что этот очередной фейк со стороны киевских властей «о злодеяниях русских» в ближайшее время планируется распространить через <…> западные СМИ при полном одобрении ваших же кураторов, находящихся в Киеве», — заключил генерал-полковник.

19 апреля Министерство обороны РФ заявило о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) готовят в Одессе провокацию. Суть провокации будет заключаться в обвинении военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области.

Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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