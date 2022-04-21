Жители Мариуполя рассказали о жестоком отношении украинских солдат

Украинские военнослужащие до освобождения Мариуполя ВС РФ и силами Донецкой Народной Республики не пускали жителей за водой и отказывались делиться продуктами, украденными на местном рынке. Об этом корреспонденту телеканала «Известия» рассказали сами горожане.

По словам мужчины, украинские бойцы не пускали людей к родникам, не позволяли им найти себе пищу и медикаменты, а также препятствовали их эвакуации из города. Мирные граждане пытались покинуть Мариуполь пешком и просили выделить им на это хотя бы два дня, на что также получали отказ.

Собеседник журналиста выразил уверенность, что военные были из числа членов радикальной националистической группировки «Азов». По его словам, в ответ на просьбы бойцы грозили расстрелами.

«Только когда пришли ребята с белыми полосочками (белыми повязками на рукавах, которые носят военные ВС РФ и ДНР. — Ред.), тогда началась помощь», — указала женщина.

Жители отмечают, что жизнь в городе налаживается, однако еще многое предстоит сделать.

«У нас света нет, воды нет. Хотя бы радует, что народ объединяется. А так пока еще жизнь налаживается, но еще долго», — рассказал корреспонденту мужчина по имени Виктор.

Сейчас военные проводят зачистки. По словам одного из бойцов, на территории Мариуполя еще остались малые группы националистов, которые «пакостят».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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