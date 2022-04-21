МВФ согласился с оценкой Киева в необходимости ежемесячной помощи в $5 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) согласен с оценками Киева, что потребности Украины в финансовой помощи составляют на данном этапе порядка $5 млрд. Об этом 21 апреля заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

По ее словам, средства необходимы в ближайшие несколько месяцев, чтобы Украина могла выдавать зарплаты, пенсии, обеспечить выполнение государственных функций.

«Мы придерживаемся того взгляда, что максимально возможно следует предоставлять это из грантов, а не займов», — сказала финансист, говоря о составе возможной помощи.

Она отметила наличие у Украины прочных валютных резервов примерно в $29 млрд.

«И они бы хотели защитить свою позицию в резервах, чтобы продолжать функционировать как экономика, на которую можно положиться — в глазах своего народа и международного сообщества, делового сообщества», — продолжила она.

20 апреля Украина запросила у МВФ ежемесячную выплату в размере $5 млрд на обеспечение функционирования экономики страны в следующие три месяца. Она не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, что, по ее словам, потребует максимальных объемов бюджетных средств.

Ранее в этот же день в МВФ сообщили, что дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% в 2021 году. Согласно прогнозам, в последующие годы дефицит будет оставаться также на очень высоком уровне: 2023-й — 13,1% ВВП, 2024-й — 11,9%, 2025–2026 годы — 10,9–10,8%.

12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета, отметив, что сейчас страна находится в худшем финансовом состоянии.