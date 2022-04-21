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Эксперты ЭИСИ обсудили работу предпринимателей в условиях санкций

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Эксперты Института социальных исследований (ЭИСИ) 21 апреля обсудили работу российских предпринимателей на фоне санкций.

«Здесь есть такая хорошая формула: если мы столкнулись с беспрецедентными санкциями внешними, то по законам физики нужно максимально снять внутреннее давление, все, что внутри за десятилетия накопилось ведомственное», — сказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), член попечительского совета ЭИСИ Станислав Наумов.

Отмечается, что российские власти быстро запустили меры для поддержки бизнеса и уточняется, что в этом вопросе помог опыт двух лет пандемии.

Эксперты подчеркнули, что меньше, чем за два месяца принято 200 с лишним инициатив. При этом они обратили внимание на то, что первый натиск санкций Россия выдержала.

«Сейчас самое главное — максимально освободить предпринимателей от бюрократического груза и предоставить им свободу принятия решений», — заключили эксперты.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон об антикризисных мерах, в котором говорится о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса. Согласно закону, правительство получило возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Кроме того, до конца текущего года отменяются проверки в отношении малого и среднего бизнеса, IT-компаний и вводится упрощенный порядок госзакупок.

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