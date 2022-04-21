ФТС приостановит публикацию статистики по экспорту и импорту

Федеральная таможенная служба (ФТС) временно перестает публиковать статистику по экспорту и импорту. Об этом 21 апреля сказал журналистам глава ведомства Владимир Булавин.

«ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок», — сказал он.

По словам Булавина, мера носит временный характер. Он не уточнил сроки ее отмены.

Данные по импорту и экспорту ФТС опубликовала за январь 2022 года.

5 апреля в ФТС сообщили, что россияне с 24 февраля по 31 марта собирались незаконно вывезти из страны более 100 млн рублей (в денежной единице РФ, долларах и евро). Как рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе, сумма оказалась на 55% больше, чем в аналогичном периоде 2021-го.

Это были незадекларированные деньги и средства, превышающие $10 тыс. и эквивалент в других валютах.

Временный запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты, а также денежных инструментов в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс., действует со 2 марта нынешнего года. До этого провоз наличных денег через границу был неограничен как при вывозе из РФ, так и при ввозе. Но при перемещении через границу более $10 тыс. нужно было оформить декларацию, а более $100 тыс. — подтвердить происхождение денег.