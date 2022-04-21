Прямой эфир
Мир
Россия расширила санкционный список в отношении граждан США
Мир
Рада продлила действие военного положения на Украине на 30 суток
Мир
Посольство России направило ноту в МИД Германии по случаям вандализма
Мир
Россия введет персональные санкции против 61 гражданина Канады
Мир
Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине
Мир
Захарова обвинила США в раскачивании ситуации в сфере международной безопасности
Общество
Минздрав России зарегистрировал новый препарат от COVID-19
Происшествия
Открытое горение в военном НИИ в Твери ликвидировано
Мир
В США оценили последствия немедленного запрета на поставки нефти в ЕС из России
Мир
В Пентагоне отказались участвовать в возможной эвакуации мирных жителей Мариуполя
Мир
Над Мариуполем подняли флаг Донецкой Народной Республики

ФТС приостановит публикацию статистики по экспорту и импорту

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная таможенная служба (ФТС) временно перестает публиковать статистику по экспорту и импорту. Об этом 21 апреля сказал журналистам глава ведомства Владимир Булавин.

«Наиболее чувствительное сегодня — это «борщевой набор»
Замглавы Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин — о поставках продовольствия, «сером» импорте и борьбе с контрафактом

«ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок», — сказал он.

По словам Булавина, мера носит временный характер. Он не уточнил сроки ее отмены.

Данные по импорту и экспорту ФТС опубликовала за январь 2022 года.

5 апреля в ФТС сообщили, что россияне с 24 февраля по 31 марта собирались незаконно вывезти из страны более 100 млн рублей (в денежной единице РФ, долларах и евро). Как рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе, сумма оказалась на 55% больше, чем в аналогичном периоде 2021-го.

Это были незадекларированные деньги и средства, превышающие $10 тыс. и эквивалент в других валютах.

Временный запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты, а также денежных инструментов в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс., действует со 2 марта нынешнего года. До этого провоз наличных денег через границу был неограничен как при вывозе из РФ, так и при ввозе. Но при перемещении через границу более $10 тыс. нужно было оформить декларацию, а более $100 тыс. — подтвердить происхождение денег.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022