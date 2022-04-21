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Эксперт назвал новые санкции Великобритании против России бессмысленными

Эксперт Островский назвал бессмысленными новые санкции Великобритании против России
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Дополнительные санкции Великобритании, введенные против России, не окажут большого влияния на российскую экономику и по большому счету они бессмысленны. Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал в четверг, 21 апреля, специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

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«Британия — это не такой большой рынок для России, чтобы сильно напрягаться из-за того, что для некоторых компаний он становится закрытым. Поэтому большой трагедии из дополнений к санкциям делать бессмысленно — таких эпизодов в ближайшее время будет всё больше», — считает эксперт.

В частности, Островский отметил, что серебро в виде слитков, изделия из драгоценных металлов, а также изделия из дерева вместе с заготовками есть куда продавать и без Великобритании. По его словам, дополнения к санкциям — это де-факто продолжение санкций для компаний, которые как-то пытались работать с Британией последние два месяца. Более того, так как своего производства дерева у страны не так много, то британским компаниям придется искать альтернативных поставщиков, что приведет к дополнительным расходам.

Пошлины в 35% на ряд других товарных групп, по мнению аналитика, также не будут играть большой роли, поскольку у России для сбыта алмазов, каучука и других продуктов есть рынки Азии и Южной Америки.

Запрет на продажу икры, считает Островский, тоже не станет проблемой для российских компаний, так как есть достаточное количество альтернативных рынков.

«Этот товар можно спокойно реализовывать на территории России, просто расширяя продуктовую линейку», — пояснил эксперт.

Ранее в этот день стало известно, что Великобритания расширила санкционный список. В него вошли более 20 россиян и ряд предприятий. Помимо этого введены ограничения и запрет на импорт еще целого ряда российских товаров.

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