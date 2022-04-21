Военнослужащие рассказали о бункерах под «Азовсталью»

На территории предприятия «Азовсталь» находятся бункеры, которые уходят под землю на 3–4 яруса. Об этом корреспонденту телеканала «Известия» Семену Еремину 21 апреля рассказали военнослужащие, выполняющие задачи в рамках спецоперации РФ по защите жителей Донбасса.

Так, по словам одного из военных, в ходе спецоперации удалось выдавить украинские штурмовые подразделения и загнать их на «Азовсталь», однако на территории комбината оказались подземные бункеры. В результате солдат ВСУ «с воздуха трудно достать».

«Там до восьми этажей в глубину. Хорошего советского бетона. И не каждая бомба его возьмет. И всё это усложняет процесс зачистки», — указал другой собеседник журналиста.

Также военные отметили, что украинские солдаты находятся на территории предприятия уже два месяца, их боевой дух подавлен, поэтому они пытаются бежать.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что на сегодняшний день весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована».

Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

О начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов народной милиции ДНР стало известно 18 апреля. Указывалось, что засевшие на заводе украинские боевики едва ли не каждый день пытаются вырваться из окружения — на окраинах промышленной зоны они действуют малыми группами, однако их попытки прорыва успешно подавляются.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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