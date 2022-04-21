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В Пентагоне отказались участвовать в возможной эвакуации мирных жителей Мариуполя
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В Пентагоне отказались участвовать в возможной эвакуации мирных жителей Мариуполя

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Соединенные Штаты не планируют участвовать в возможной эвакуации мирного населения из Мариуполя. Об этом заявил в четверг, 21 апреля, высокопоставленный представитель минобороны США.

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«США не будут присутствовать на земле для помощи в эвакуации. Не будет и воздушного судна США в воздухе, чтобы это делать», — сказал представитель Пентагона в ходе брифинга.

Вместе с тем 20 апреля заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что страны НАТО могут участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если позволит Россия.

Также 20 апреля сообщалось, что из домов, примыкающих к «Азовстали» в Мариуполе, вывезли через гуманитарные коридоры около 100 мирных жителей. Для этого было открыто пять гумкоридоров.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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