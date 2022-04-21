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Еще одну проблемную дорогу отремонтировали в Красноярске

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В Красноярске завершили ремонт дорожного покрытия на улице Рокоссовского. Об этом сообщает управление дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Как отметили в ведомстве, ямы и выбоины на проезжей части по улице Рокоссовского успели стать предметом жалоб горожан, но ремонт может проводиться только с наступлением стабильно теплой погоды. Теперь дорожники могут перейти на другие проблемные объекты города, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В 2022 году в Красноярске намерены модернизировать улицу Красной Армии, расположенную в центре города. Там уложат брусчатку, выполнят озеленительные работы и установят скамейки. Также обновление затронет ряд примыкающих улиц. Например, на пересечении с улицами Декабристов, Горького и Дзержинского появятся светофоры. На последней изменится схема движения.

В 2021 году на территории Красноярского края в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели в порядок 237 км трасс. Основными объектами ремонта стали транзитные дороги с высокой интенсивностью движения.

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