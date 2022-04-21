Еще одна выделенка для общественного транспорта появится в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске планируют обустроить выделенную полосу для общественного транспорта и машин экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал директор центра развития городской среды Василий Вишневский, выделенка появится на улице Сахалинской на участках от улицы Ленина до Холмского шоссе с южной стороны с разрывами в районе моста.

Всего в этом году в городе планируется обустроить около 7 км выделенных полос на нескольких улицах, отмечает ИА SakhalinMedia.

«Как показал опыт прошлого года, внедрение выделенной полосы на улице Ленина сократило время в пути для общественного транспорта. Это удобно для пассажиров», — объяснил Василий Вишневский.

Изменения организации движения предусматривает переразметку полос. Теперь на Сахалинской в восточном направлении добавится вторая полоса для проезда через перекресток с улицей Ленина. Разметку нанесут после ямочного ремонта, который пройдет в мае.