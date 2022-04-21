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Более 700 млн рублей выделят на ремонт теплосетей во Владивостоке

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Во Владивостоке в 2022 году планируют направить на ремонт теплосетей 710 млн рублей. Об этом сообщает городская администрация.

Средства выделят из бюджетов различных уровней, а также ресурсоснабжающих организаций. Однако большую часть суммы в размере 408,5 млн рублей на ремонт направит АО «ДГК». Средства пойдут на замену изношенных трубопроводов в районе улиц Алеутской, Пушкинской, Постышева, Станюковича, Хабаровской, Героев Хасана, набережной Спортивной Гавани, Народного проспекта, проспекта 100-летия Владивостока, мыса Кунгасный.

Как отмечает ИА PrimaMedia, компания уже начала перекладывать магистральную теплотрассу на набережной Спортивной Гавани.

За счет средств городского бюджета тепловые сети отремонтируют на улицах Фадеева, Адмирала Юмашева, Русской, Хабаровской, Калинина, Луговой, 2-я Поселковая, Тигровой, Ивановской, Борисенко, Верхне-Портовой, а также на Народном проспекте.

Работы стартуют после завершения отопительного сезона. В первую очередь специалисты приведут в порядок сети с наиболее высокой степенью износа, на которых многократно случались порывы.

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