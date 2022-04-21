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Уголовное дело по факту вырубки леса на 2 млн рублей возбудили в Приангарье

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В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса на 2 млн рублей. Фигурантами по делу проходят четверо жителей поселка Новодолоново Братского района.

Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по региону, вырубка была зафиксирована на территории Тарминского лесничества. Общий объем заготовленной древесины составил более 125 кубометров.

«По оценкам специалистов, лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере, превышающем 2 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо мужчин. Они признали свою вину и объяснили, что заготавливали древесину на дрова. В ходе мероприятий у них были изъяты бензопила и трактор.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 260 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

В конце марта на севере Приморского края пресекли незаконную заготовку древесины. Задержаны организаторы, также были изъяты две единицы спецтехники общей стоимостью 50 млн рублей.

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