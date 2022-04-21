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Эксперт отреагировал на запрет российским судам заходить в порты США

Эксперт Бекяшев: запрет на заход в порты США российским судам станет серьезной подножкой для РФ
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Запрет властей США на заход российских судов в американские порты станет серьезной экономической подножкой для России, но страна выдержит, так как не очень часто заходит в них. Об этом 21 апреля заявил «Известиям» профессор МГЮА им. О.Е. Кутафина, специалист по международному праву и морскому праву Камиль Бекяшев.

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По его словам, действия американского лидера Джо Байдена вписываются в рамки придуманных им санкций.

«Практически все европейские страны уже ввели ограничения в своих портах для наших судов. И теперь Байден», — отметил эксперт.

Он отметил, что Москве надо придумать ответные меры, но вопрос в том, какие именно.

«Чтобы в наши порты не входили иностранные суда, ведь речь идет о торговых судах», — предположил он.

Ранее в этот день Байден объявил о запрете морским судам, связанным с Россией, заходить в американские порты. Ни один корабль под российским флагом, принадлежащий или используемый в российских интересах, не получит разрешения на швартовку в портах США или доступ к берегам страны.

Ранее в апреле заходить в свои порты российским кораблям запретили страны Европейского союза. Находиться в них можно только на основании специального разрешения. Суда, которые перевозят нефть, газ, топливо для АЭС и нефтепродукты, сельскохозяйственную продукцию, медикаменты и гуманитарные грузы, будут и дальше обслуживаться в бельгийских портах.

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