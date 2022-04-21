Около 400 тыс. цветов высадят в Благовещенске в 2022 году

На территории Благовещенска в этом году планируют высадить 400 тыс. цветов. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в городской администрации.

Озеленительные работы пройдут на участке улицы Краснофлотской от Театральной до Мухина, на улице Ленина, в районе Горпарка, в скверах вдоль набережной и за зданием регионального правительства, а также на круговых развязках и в других местах.

«В этом году мы впервые проводим фестиваль цветов — он даст дополнительный толчок для развития «муниципального цветоводства», даст еще больше идей, которые в следующие годы сможем реализовать вместе с нашими сотрудниками», — заявил мэр города Олег Имамеев.

С 25 мая к высадке цветов приступят сотрудники ГСТК. Ухаживать за клумбами и вазонами сотрудники будут в течение всего лета.