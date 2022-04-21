Дело о хищении 230 млн рублей у дольщиков возбудили в Хабаровске

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего учредителя компании-застройщика. Его подозревают в хищении 230 млн рублей средств дольщиков. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «Застройщик-ДВ» с 2012 года занималось строительством дома на улице Панфиловцев в Индустриальном районе. При этом сроки действия разрешения на работы неоднократно продлевались.

«Хищение бывшим учредителем организации денежных средств привело к невозможности выполнения обязательств по завершению строительства многоквартирного дома и причинило гражданам — участникам долевого строительства ущерб в размере свыше 230 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

В начале апреля сообщалось, что бывший кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко задержан по подозрению в обмане дольщиков, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, он похитил у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома по улице Сафонова во Владивостоке более 105 млн рублей.