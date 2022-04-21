Военкор «Известий» показал развитие ситуации у «Азовстали»

Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков в четверг, 21 апреля, рассказал об обстановке на территории завода «Азовсталь».

«Националистов блокировали плотным кольцом. С поднятыми руками и, сложив оружие, выйти — есть шанс у всех, но им практически никто не пользуется. Поэтому идет планомерное уничтожение обнаруженных целей», — сообщил журналист.

Он отметил, что часть российских войск уже покинула Мариуполь. На данный момент подходить к «Азовстали» большой колонной небезопасно, потому что боевики работают минометами. Поэтому по пути следования съемочная группа пересаживается на «броню».

По словам журналиста, территория рядом с комбинатом — это огромная стройплощадка. Недостроенные многоэтажки рядом с заводом еще совсем недавно занимали националисты, обстреливали позиции ВС РФ с верхних этажей. Боевиков выдавили на завод.

«С верхних этажей одной из таких многоэтажек открывается вид на комбинат, на котором засели украинские националисты. На 9-й этаж без лифта. Здесь, говорят, работают снайперы, всё простреливается», — отметил Польшаков.

Также в распоряжении «Известий» есть кадры зачистки последних украинских националистов возле «Азовстали». Видео было сделано несколько дней назад.

20 апреля российские войска открыли пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц в городе. Как рассказал Польшаков, из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли около 100 мирных жителей.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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