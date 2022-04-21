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Боксер Кудряшов назвал фаворита боя Вильданова и Щербакова

Боксер Кудряшов: Щербаков выглядит фаворитом в бою с Вильдановым
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Российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов 21 апреля дал прогноз на исход поединка суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в котором сойдутся Денис «Большой Папа» Вильданов и боксер Максим «Топор» Щербаков.

«Как я понимаю, это уже третий бой [Вильданова и Щербакова]. Первый был на голых кулаках, там выиграл Вильданов <…> Но, насколько восстановился Вильданов после травмы [полученной в прошлом бою], я не врач и судить не могу. <…> но сколько времени у него было на подготовку, никто не знает, когда ему стало легче и так далее. Поэтому я не рассчитываю, что он подойдет в лучших кондициях, и мне кажется, что в этой ситуации Макс «Топор» выглядит фаворитом», — заявил Кудряшов в беседе с «Известиями».

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Также в четверг чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка Вильданова с Топором. По его словам, победа будет за Щербаковым, если он грамотно подойдет к поединку, так как он более легок в своих движениях.

19 апреля Вильданов заявил, что победит Щербакова в бою. Во время прошлого боя с Щербаковым он упал и получил травму ноги. По словам Большого Папы, эта случайность оказала влияние на исход боя, однако в этот раз поединок будет серьезный. Боец подчеркнул, что восстановление шло тяжело, однако мысль о реванше помогла ему справиться.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер Узбекистана Азизбек Абдугофуров. В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич. Также боксер Максим Бабанин выступит против Евгения «Молекулы Ада» Орлова.

В качестве специальных гостей турнир посетят легендарные боксеры Костя Дзю и Александр Поветкин. Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

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