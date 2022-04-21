Политолог спрогнозировал итоги президентских выборов во Франции

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в четверг, 21 апреля, в беседе с «Известиями» оценил прошедшие дебаты кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, а также спрогнозировал итоги второго тура выборов главы государства.

По его словам, несмотря на снижение интереса, эти дебаты были действительно важными. Эксперт указал на то, что все темы, которые в настоящее время интересуют французов, были озвучены, начиная с покупательной способности. Кроме того, поднималась тема международной обстановки, в том числе по украинскому кризису.

«В первой половине дебатов Макрон стремился прессинговать Ле Пен по заранее намеченным темам. А она в отличие от 2017 года исправила свои ошибки, выглядела довольно уверенной, доброжелательной, отстаивая более четко свои позиции. Тем не менее чувствовалось, по ряду экономических вопросов более уверенным был президент, потому что он занимался в течение всего своего пятилетнего мандата. И здесь, на мой взгляд, по каким-то конкретным вопросам он мог выглядеть убедительнее», — отметил Федоров.

Как подчеркнул политолог, если подводить итог, можно считать, что оба кандидата на пост главы государства в какой-то степени выиграли в ходе дебатов: Макрон подтвердил свои перспективы переизбраться на второй срок, Ле Пен же продемонстрировала, что она не собирается сходить с политической сцены, а ее партия «Национальное объединение» имеет статус одной из главных оппозиционных сил.

«Нет сомнений в том, что она уступит в борьбе за кресло президента в воскресенье, но другое дело, что разрыв по сравнению с пятилетней давностью гораздо меньше. Если в 2017 году счет был 66 на 34% в пользу Макрона, то в этот раз разрыв будет меньше», — заключил эксперт.

Накануне вечером состоялись теледебаты кандидатов в президенты Франции. Так, Макрон заявил, что задача Парижа и Европы — не допустить эскалации конфликта на Украине, Ле Пен, в свою очередь, выступила против эмбарго на поставки нефти и газа из РФ.

11 апреля сообщалось, что после подсчета 100% бюллетеней в первом туре президентских выборов Макрон набрал 27,84% голосов. Второе место заняла лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15%.

Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля.