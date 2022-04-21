Посольство России направило ноту в МИД Германии по случаям вандализма

В МИД ФРГ направлена нота протеста, в которой российская сторона призывает устранить последствия осквернения монументов погибшим воинам армии СССР, установить обстоятельства инцидентов и привлечь виновных к ответственности. Об этом в четверг, 21 апреля, говорится в сообщении посольства России в Германии в Telegram-канале.

Дипмиссия указала на всё более частые случаи осквернения советских военных захоронений и мемориалов в ФРГ.

Там напомнили, что на этой неделе памятник павшим советским солдатам в Потсдаме забрызгали красной краской. Мемориалы в Нойбранденбурге и Сихре оказались исписаны ругательствами, политическими лозунгами и нацистскими символами.

«Мы расцениваем эти возмутительные действия как циничное неуважение к памяти солдат, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от национал-социализма», — отметили в ведомстве.

Дипломаты поблагодарили власть на местах за оперативное реагирование на запросы посольства и устранение последствий вандализма.

18 апреля посольство России направило в МИД ФРГ ноту протеста после новости о повторном осквернении советского мемориала в берлинском Трептов-парке. Дипмиссии потребовала от ведомства устранить последствия атаки вандалов, а также установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Военные советские мемориалы подвергаются атакам и в других странах. Так, 18 апреля стало известно, что на военном кладбище в Таллине вандалы осквернили памятник советскому воину-освободителю «Бронзовый солдат».

11 апреля в эстонском городе Отепя памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага. Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Осквернение памяти умерших».