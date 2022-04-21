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Жителей дома в Петрозаводске эвакуировали из-за пожара на чердаке

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Жильцов многоэтажного дома эвакуировали из-за пожара на чердаке в Петрозаводске. По факту возгорания проводится проверка.

Пожар возник в четырехэтажном доме на улице Калинина. Из здания вывели восемь жильцов. В ликвидации горения участвовали 30 человек и семь единиц техники, пишет ИА «Карелinform».

Общая площадь возгорания на чердаке составила 20 кв. м. Специалисты устанавливают причины возгорания.

В Новосибирске пожарные ликвидировали возгорания в квартире на седьмом этаже многоэтажного дома. Сотрудники МЧС вынесли из помещения мужчины в бессознательном состоянии, через некоторое время медики констатировали его смерть. Еще шесть человек спасли с верхних этажей дома.

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