Захарова прокомментировала призывы лидеров трех стран не голосовать за Ле Пен

Представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 21 апреля, прокомментировала вмешательство трех лидеров иностранных государств в выборы Франции, которые должны состояться в воскресенье, 24 апреля.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Испании Педро Санчес и его португальский коллега Антониу Кошта опубликовали совместное заявление, в котором призвали жителей Франции на предстоящих в воскресенье выборах президента страны голосовать за избрание на второй срок нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день сообщалось, что лидеры Германии, Португалии и Испании в четверг призвали Францию поддержать Эммануэля Макрона против Марин Ле Пен на выборах в эти выходные.

В связи с этим Захарова задалась вопросами относительно правомерности такого вмешательства лицами других государств.

«Значит, можно президенту одной страны поддерживать кандидата в президента другой страны? Это теперь не считается вмешательством в выборы?» — спросила она.

При этом в декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета говорится, что никакое государство не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела другого государства.

«Что там с гендерным балансом на выборах? Тоже теперь не фактор? Или, когда в развитых демократиях на кону реальная власть, а не декларируемые права, пол значения не имеет?» — отметила она в своем посте.

11 апреля сообщалось, что после подсчета 100% бюллетеней в первом туре президентских выборов Макрон набрал 27,84% голосов. Второе место заняла лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15%.

Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля.