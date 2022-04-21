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В Молдавии продлили режим ЧП на 60 дней

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Режим чрезвычайного положения (ЧП) в Молдавии из-за ситуации вокруг Украины продлен на 60 дней. Об этом спикер парламента Игорь Гросу сообщил в четверг, 21 апреля.

Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция
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«Проект решения о продлении режима чрезвычайного положения в Молдавии на 60 дней одобрен голосами 55 депутатов», — сказал он.

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица объяснила парламентариям, что просьба правительства основывается на необходимости оперативно реагировать на события, которые могут угрожать безопасности и энергетической стабильности республики. Также власти не исключают, что в Молдавию могут прибывать новые волны беженцев с Украины.

24 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Молдавии прекратила движение поездов из Кишинева в Одессу. При этом отмечалось, что Национальное агентство автотранспорта будет способствовать возврату в страну пассажирских и грузовых транспортных единиц.

Кроме того, в этот же день парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии, передает RT.

С середины февраля обстановка в Донбассе обострилась. Луганская и Донецкая народные республики заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных. Власти ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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