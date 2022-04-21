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Путин приказал Шойгу отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе из-за нецелесообразности

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Штурм промышленной зоны в Мариуполе нецелесообразен, территорию нужно заблокировать. Об в четверг, 21 апреля, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным, приказываю отменить <…> Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, а в данном случае тем более, о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров», — заявил Путин.

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Глава государства также пообещал гарантировать жизнь всем украинским военным, засевшим на территории «Азовстали», которые сдадутся в плен.

«Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь», — заключил Путин.

В свою очередь Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя под контроль и эвакуации из города более 142 тыс. граждан. По информации министра, на заводе «Азовсталь» блокировано около 2 тыс. человек из состава украинских сил.

Член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов рассказал, что уничтожение противников на мариупольском комбинате в кратчайшие сроки было бы не очень сложной задачей. По его мнению, решение о блокировке предприятия продиктовано принципами гуманизма.

19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» сдаться. Всем сложившим оружие гарантируют сохранение жизни.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась ситуация. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью, после чего была организована эвакуация мирных жителей в Россию. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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