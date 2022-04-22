Пока в ЕС идут дебаты по поводу введения нефтяного и газового эмбарго в отношении российского сырья, все чаще и чаще стали звучать аргументы, что этого Европа попросту не переживет. По подсчетам немецких экономических институтов, потери от прекращения поставок газа составят около $238 млрд. Не говоря уже о том, что страны Старого Света ждет рецессия и голод. Поэтому хотелось бы и Россию ущемить, и самим не замерзнуть.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ближайшие недели в комиссии изучат вопрос альтернативных санкций в отношении российских энергоносителей, так как, по ее мнению, «слишком сильное вмешательство в рынок контрпродуктивно». Среди санкций рассматривается не только покрытие цен на газ (покупка газа по заниженной цене), но и «пошлина на российский импорт энергоносителей или требование оплачивать платежи за поставки российского газа не российским поставщикам, а на условный счет».

Тут стоит напомнить, что размер ежедневных переводов стран ЕС России за поставки газа составляют $400 млн (€370 млн). По расчетам экологической организации Greenpeace, только Германия, как ожидается, должна перечислить РФ рекордные суммы за нефть и газ в этом году. Согласно исследованию, расходы немцев на российскую нефть в 2022-м увеличатся до €14,3 млрд. В прошлом году показатель составил €11,4 млрд. Счет за импорт газа может даже удвоиться, то есть вырасти с €8,8 млрд в прошлом году до €17,6 млрд в 2022-м. Таким образом, Германия заплатит России в общей сложности почти €32 млрд евро в этом году.

Уж очень не хочется Европе оставаться без газа, да и платить столько ей не хочется. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что все больше государств — членов ЕС поддерживают его предложение об установлении потолка цен на российский газ. Бывший президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) призвал в качестве смягченной формы санкций странам ЕС платить меньше, чем требует РФ. По сути — коллективно навязать России свою ценовую политику.

До сих пор против этих планов выступали в основном Германия и Австрия. Они неоднократно предупреждали своих партнеров, что президент России Владимир Путин может отреагировать на это полной остановкой поставок. Непонятно, какую позицию займут Венгрия и Сербия. Кстати, президент последней Александр Вучич уже заявил о желании подписать с Россией соглашение по поставке газа за рубли, так как у Белграда нет сейчас альтернативы российскому топливу.

Сторонники же ценовой альтернативы указывают на то, что с ее помощью были бы достигнуты сразу две цели: Россия взяла бы меньше денег (только с конца февраля ЕС заплатил Москве за энергоресурсы €36 млрд), а европейские потребители не пострадали бы от дефицита энергоносителей. В качестве аргумента инициаторы указывают, что три четверти всех поставок приходится на Европу, и у России в краткосрочной перспективе нет альтернативных покупателей.

Пока не совсем понятно, что имеется в виду: пересмотр контрактов или спотовые поставки. По словам Драги, обсуждение этого вопроса может состояться на следующем саммите глав государств и правительств ЕС 30 и 31 мая. Сейчас ЕК готовит соответствующий общий документ.

Если же не получится «продавить» дисконт на российский газ, у Евросоюза есть еще один альтернативный способ навредить России, не вводя запрет на поставку голубого топлива. Кроме прочего там предлагают осуществлять платежи за поставки российского газа не российским поставщикам, а на условный счет.

Сложно себе представить, как это будет выглядеть. Вероятно, речь идет о ведении «мирного налога», к которому призывали эксперты Greenpeace. По их мнению, если газовое эмбарго не будет введено, то стоит ввести альтернативные инструменты санкций, «такие, как мирный налог, который сдерживает поток денег в Россию». Greenpeace рекомендовал «истощать и удерживать часть экспортных доходов» РФ. По мнению специалистов организации, доходы могут быть использованы в качестве фонда восстановления для Украины или для расширения возобновляемых источников энергии.

Как уже неоднократно говорил российский президент Владимир Путин, по сути, задерживая деньги на счетах в банках, Европа уже сейчас получает газ бесплатно. Отстаивая свои интересы, РФ уже заявила, что будет поставлять голубое топливо только за оплату в рублях, чтобы избежать заморозки средств.

За окном конец апреля, и «Газпром» должен начать получать авансовые платежи по новым правилам. Судя по всему, они пошли. Об этом может говорить ускорившееся падение евро на Мосбирже при выросших объемах торгов.

Но сегодня ни российской стороне, ни европейской невыгодно громко заявлять о том, что кто-то перешел на форму расчетов, предусмотренную указом президента РФ. С одной стороны, покупатели платят в евро, но через «Газпромбанк», с другой — мы получаем оплату за газ, а не поставляем его бесплатно. Как заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер после встречи с Владимиром Путиным, российский лидер заверил его, «что безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество [газа] и что можно продолжать платить в евро».

Все альтернативные способы лишить Россию экспортных доходов от поставок газа вряд ли принесут успех Европе. Экономическая трезвость победит политические амбиции, которыми, увы, нельзя обогреть дома или накормить людей.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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