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Жительница Горловки рассказала о последствиях обстрела поселка

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Жительница Горловки (Донецкая Народная Республика, ДНР) Екатерина в четверг, 21 апреля, рассказала «Известиям» о последствиях обстрела поселка.

«Я проживаю с мужем в этом доме. В нашем поселке ничего нет: ни военных, никаких орудий, ничего. Только мирные жители. Во втором часу где-то прилетело. Один и второй раз ударило. Очень жутко, страшно. Дергаешься от резких звуков. Я за мужа перепугалась, он ковер пошел выбивать во двор, но он успел забежать, спрятаться», — рассказала она.

Спецоперация в Донбассе 21 апреля. Текстовая трансляция
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По ее словам, в результате обстрела в доме оказались выбиты стекла и пробита крыша.

«До этого в 15-й дом прилетало. Как могли — залатали, где могли — застеклили своими силами. А теперь с другой стороны прилетело. И сюда прилетело. Были бы во дворе, нас тут бы не было. Слава богу, живы остались», — поделилась женщина.

Ранее в этот день сообщалось, что военные Луганской Народной Республики (ЛНР) вышли на границу Харьковской области и открыли дорогу на Харьков, что облегчит доставку гуманитарной помощи в освобожденные районы региона.

С середины февраля обстановка в Донбассе обострилась. Луганская и Донецкая народные республики заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных. Власти ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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