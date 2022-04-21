В США оценили последствия немедленного запрета на поставки нефти в ЕС из России

Немедленный запрет на поставки нефти в Евросоюз из России нанес бы ущерб Европе и миру. Об этом заявила на пресс-конференции в четверг, 21 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен.

«Нам нужно быть осторожными, когда мы думаем о полном европейском запрете на импорт [российской] нефти», — сказала она.

Также отметила, что такое решение очевидно поднимет мировые цены на нефть, что окажет разрушительное воздействие и на Европу, и на другие части мира.

Ранее, 20 апреля, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против введения эмбарго на поставки российских нефти и газа, отметив, что подобного рода инициатива обернется негативными последствиями для французов.

5 апреля немецкая газета Die Welt сообщила, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены ЕС по-разному относятся к введению данного запрета.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.