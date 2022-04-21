Военный эксперт заявил о неизбежности освобождения «Азовстали» от националистов

Освобождение мариупольского завода «Азовсталь» от находящихся там украинских националистов неизбежно. Об этом в четверг, 21 апреля, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков, комментируя призыв президента РФ Владимира Путина заблокировать промышленную зону завода.

«Блокированная на «Азовстали» группировка уже никуда не денется и никак не повлияет на общую обстановку в Мариуполе и окрестностях. У них даже к минометам и пушкам боеприпасы закончились. Уже не могут обстреливать город и мешать восстановлению мирной жизни в нем. Всё, что им остается, — сидеть на месте и ждать своей судьбы. Вполне возможно, наконец-то будет политическое решение киевских властей, которое до того запрещало им складывать оружие», — рассказал он.

Штурм такого объекта, как «Азовсталь» неизбежно привел бы к потерям не только обороняющихся, но и наступающих, подчеркнул военный эксперт. Как отметил Болтенков в таком большом промышленном комплексе полно надежных укрытий, включая подземные.

«Это не столько миролюбие, сколько здоровая доля прагматизма. Окончательная ликвидация украинской группировки в «Азовстали» неизбежна, вопрос только в том, сколько ресурсов мы готовы потратить, чтобы ускорить этот процесс. Методичная осада с принуждением к капитуляции обойдется дешевле всего», — заключил он.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил Путину, что на сегодняшний день весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована».

По его словам, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня. В то же время Путин призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела». Кроме того, глава государства приказал отменить штурм «Азовстали».

О начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов народной милиции ДНР стало известно 18 апреля. Указывалось, что засевшие на заводе украинские боевики едва ли не каждый день пытаются вырваться из окружения — на окраинах промышленной зоны они действуют малыми группами, однако их попытки прорыва успешно подавляются.

На следующий день Минобороны РФ в очередной раз предложило украинским формированиям на заводе сдаться. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, это было сделано из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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