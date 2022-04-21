От 10 до 15 человек могут находиться под завалами военного НИИ в Твери

От 10 до 15 человек могут находиться под завалами в здании Центрального научно-исследовательского института (НИИ) Войск воздушно-космической обороны в Твери. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает Telegram-канал 112.

Также отмечается, что в результате пожара пострадали 26 человек. Сейчас эту информацию проверяют оперативные службы.

Возгорание произошло днем в четверг на втором этаже института. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам. В результате по всему зданию обрушилась кровля. Уточнялось, что к тушению возгорания привлекли вертолет.

По данным источника «Известий», из здания было эвакуировано более 30 человек, пятеро госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи в Твери, семерых направили в областную клиническую больницу. Позже стало известно, что в результате возгорания погибли шесть человек.

Уточняется, что пожар привел к большому числу пострадавших из-за того, что находившиеся в здании люди надышалась дымом. Некоторые, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон и получили ушибы.