Дилеры GM в России столкнулись с трудностями в получении оплаченных авто

Дилеры Chevrolet и Cadillac в России не могут получить уже заказанные автомобили, застрявшие в Европе. Поступившие на склад авто им также не выдают, 21 апреля сообщил портал «Autonews».

О проблемах с получением дилерами автомобилей концерна General Motors рассказал автоэксперт Олег Мосеев. По его словам, проблемы начались еще до появления новостей о том, что GM вместе с входящими в него брендами Chevrolet и Cadillac может уйти из РФ.

По словам эксперта, General Motors запретил выдавать дилерам даже предоплаченные автомобили.

«У моего клиента возникла проблема: он оплатил автомобиль бренда, который входит в концерн GM, машина была отправлена в Россию, но застряла в Европе. Дилер никак не может получить эту машину», — рассказал Мосеев.

В компании ему сообщили, что бренд запретил выдачу дилерам автомобилей. Доступа к находящимся на складах машинам нет.

Как правило, клиенты вносят предоплату за автомобиль в рамках договора купли-продажи, но оплату в пользу импортера совершают дилеры. В итоге у клиентов возникает право требовать возврат потраченных средств от дилера.

19 апреля стало известно, что американский автоконцерн General Motors окончательно уходит из России. Дилеры уведомлены о прекращении поставок автомобилей и запчастей, которые фактически запрещены санкциями США. Сотрудники российского офиса компании будут уволены.