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Житель Иркутска ожидает суда за поджог жилого дома с людьми

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В Иркутской области суда ожидает 34-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью, покушении на убийство и поджоге. Об этом сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и СУ СКР.

По версии следствия, 4 декабря 2021 года в частном доме в микрорайоне Красный Ключ в Байкальске компания мужчин и женщин распивала спиртное. В ходе застолья «у одного из мужчин возникла личная неприязнь к окружающим». Он вышел из дома, заблокировал снаружи дверь, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из них скончался через несколько дней в больнице. Дом сгорел полностью, пишет ИА IrkutskMedia.

Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога») завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

18 апреля сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после убийства в одной из московских квартир семьи из трех человек. Рассматривается несколько версий произошедшего, среди приоритетных — мужчина убил жену и дочь, после чего совершил суицид.

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