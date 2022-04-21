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Россия введет персональные санкции против 61 гражданина Канады

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Россия вводит персональные санкции в отношении 61 гражданина Канады. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в МИД РФ.

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«В ответ на постоянно вводимые официальной Оттавой антироссийские санкции, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов, очередная группа канадских граждан вносится в «стоп-лист» на постоянной основе», — говорится в сообщении.

В перечень вошли государственные чиновники, военнослужащие, представители ведущих СМИ. Им бессрочно запрещается въезд в Российскую Федерацию.

19 апреля правительство Канады ввело санкции в отношении 14 физических лиц РФ и их семей. В частности, под рестрикции попали глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также бизнесмены Михаил Фридман, Михаил Гуцериев.

В МИД Канады подчеркнули, что подобное решение со стороны властей обусловлено нежеланием быть сопричастными к проведению специальной военной операции в Донбассе.

6 апреля Канада также ввела новые санкции против девяти граждан России и девяти граждан Белоруссии. Ограничительные меры в основном коснулись российских бизнесменов. Как уточнялось, попавшим под рестрикции будет запрещено совершать сделки с любой собственностью в Канаде и получать заемное финансирование.

Запад начал ужесточать санкции против России после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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