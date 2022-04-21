Россия расширила санкционный список в отношении граждан США. В него включена в том числе вице-президент Камала Харрис. Об этом 21 апреля сообщило Министерство иностранных дел России. Всего в списке указаны 29 фамилий.

«В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация [президента США] Джо Байдена подводит всё большее число граждан России — как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры, — в «стоп-лист» вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников», — уточнили в ведомстве.

Американцам, попавшим в список, закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе.

Также под санкции попали первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, председатель и главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан, соучредитель и глава совета директоров компании Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг и др.

Накануне США расширили российский санкционный список. В частности, рестрикции касаются 40 юридических лиц, включая ПАО «Транскапиталбанк» и АО «Инвестторгбанк». Также американский минфин добавил в санкционный список 29 физических лиц, связанных с банком «Открытие». Кроме того, были введены визовые ограничения в отношении 635 граждан России. Комментируя такие действия, российское посольство в Вашингтоне подчеркнуло, что нарастающий абсурдный характер ограничительных мер свидетельствует об отчаянии американской стороны в попытках подчинить РФ.

15 марта в ответ на серию санкций Россия внесла в «стоп-лист» ряд чиновников и политиков США, в том числе Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина.

Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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