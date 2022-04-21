Прямой эфир
Мир
Россия расширила санкционный список в отношении граждан США
Мир
Рада продлила действие военного положения на Украине на 30 суток
Мир
Великобритания ввела санкции против 26 россиян
Мир
Россия введет персональные санкции против 61 гражданина Канады
Мир
Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине
Экономика
Экономист отверг возможность классического дефолта в России
Политика
В ГД призвали европейских дипломатов не заниматься провокациями против России
Экономика
Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной на пять лет
Мир
В США оценили последствия немедленного запрета на поставки нефти в ЕС из России
Туризм
В Анталье создадут вторую авиакомпанию для перевозки российских туристов
Экономика
Международные резервы России выросли на $1,7 млрд
Сюжет:

Россия расширила санкционный список в отношении граждан США

Россия внесла в санкционный список Харрис, Цукерберга и еще 27 граждан США
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия расширила санкционный список в отношении граждан США. В него включена в том числе вице-президент Камала Харрис. Об этом 21 апреля сообщило Министерство иностранных дел России. Всего в списке указаны 29 фамилий.

Скачок давления: как санкции повлияют на россиян
Что изменится в ближайшее время в жизни рядовых граждан

«В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация [президента США] Джо Байдена подводит всё большее число граждан России — как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры, — в «стоп-лист» вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников», — уточнили в ведомстве.

Американцам, попавшим в список, закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе.

Также под санкции попали первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, председатель и главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан, соучредитель и глава совета директоров компании Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг и др.

Накануне США расширили российский санкционный список. В частности, рестрикции касаются 40 юридических лиц, включая ПАО «Транскапиталбанк» и АО «Инвестторгбанк». Также американский минфин добавил в санкционный список 29 физических лиц, связанных с банком «Открытие». Кроме того, были введены визовые ограничения в отношении 635 граждан России. Комментируя такие действия, российское посольство в Вашингтоне подчеркнуло, что нарастающий абсурдный характер ограничительных мер свидетельствует об отчаянии американской стороны в попытках подчинить РФ.

15 марта в ответ на серию санкций Россия внесла в «стоп-лист» ряд чиновников и политиков США, в том числе Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина.

Западные страны вводят антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022