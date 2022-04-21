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Курс евро упал до 79 рублей впервые с начала апреля

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Курс евро на валютных торгах в четверг замедлил падение до 79,13 рубля (–3,37%) впервые с 8 апреля 2022 года, следует из данных Московской биржи 21 апреля.

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В моменте курс евро снижался до 77,075 рубля, доллара — до 71 рубля.

Европейская национальная валюта расчетами на «завтра», по данным Мосбиржи на 17:38 мск, дешевеет на 1,95 рубля, до 79,94 рубля, американская нацвалюта — на 2,56 рубля, до 73,85 рубля.

18 апреля в ходе торгов на Мосбирже курс евро опустился ниже 82 рублей впервые с 8 апреля — до 81,81 рубля, теряя 4,14% к уровню закрытия предыдущих торгов. Курс доллара падал до 79,1 рубля, теряя 1,12%.

Среди причин падения стоимости евро аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев указал ужесточение монетарной политики в США и повышение ставки американского Федрезерва (ФРС). В результате доходности казначейских облигаций Соединенных Штатов увеличиваются, в то время как Европейский центробанк (ЕЦБ) не спешит поднимать ставку, даже несмотря на высокую инфляцию, говорил аналитик «Известиям».

19 апреля Банк России смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора: сроки выросли с трех до 60 дней.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах.

В начале апреля директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что страны ЕАЭС могут полностью перейти на российский рубль в торговле.

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