Авиакомпания «РусЛайн» возобновит рейсы между Москвой и Воркутой с 28 мая

Авиакомпания «РусЛайн» снова начнет выполнять рейсы между Москвой и Воркутой. Об этом пресс-служба перевозчика сообщает в четверг, 21 апреля.

«Авиакомпания «РусЛайн», один из ведущих игроков на рынке региональных перевозок в России, возобновляет рейсы по направлению Москва–Воркута с 28 мая», — говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов напомнил, что перевозчик не выполнял рейсы между Москвой и Воркутой с октября 2021 года.

Полеты будут выполняться трижды в неделю на 50-кресельных самолетах Bombardier CRJ100/200, передает агентство городских новостей «Москва».

Время в пути составит три часа, а стоимость перелета в одну сторону будет начинаться от 9,2 тыс. рублей. В пресс-службе добавили, что билеты доступны на сайте компании, а также во всех авиакассах.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 100 млрд рублей российским авиакомпаниям, передает RT. Средства будут направлены на программу частичной компенсации расходов перевозчиков на полеты по маршрутам внутри страны

Программа рассчитана охватить основные периоды отпусков и каникул школьников. Также отмечается, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и стоимость билетов на период останется доступной для десятков миллионов российских граждан.

Для того чтобы программа действовала без сбоев, Мишустин попросил взять этот вопрос под личный контроль главу Минтранса Виталия Савельева. Также он добавил, что эта мера начинает действовать уже с текущего месяца и продлится до октября включительно.