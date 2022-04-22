Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей

Кубок Гагарина. Финал. ЦСКА–«Металлург». Третий и четвертый матчи

Стартовавшая в понедельник решающая серия плей-офф КХЛ сразу начала оправдывать ожидания публики. По итогам прошедших в Магнитогорске первых двух встреч счет 1:1. Особенно удалась вторая игра, где оба соперника били рекорды результативности в истории финалов Кубка Гагарина (6:4 в пользу «Металлурга»). Теперь команды переехали в Москву, где в пятницу и воскресенье проведут третий и четвертый матчи. Но уже ясно, что ими дело не ограничится. И «Магнитке» с ЦСКА как минимум придется вернуться на Урал, чтобы сыграть в пятый раз.

22 апреля, 19:30, третий матч. 24 апреля, 17:00, четвертый матч. «ЦСКА Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Футбол

Чемпионат России. ЦСКА–«Динамо»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Предстоящее московское дерби многое определит в распределении медалей нынешнего розыгрыша РПЛ. Обе команды — в первой тройке в таблице. Для ЦСКА победа над «Динамо» может стать последним шансом побороться за серебро. Пока армейцы идут третьими и отстают от бело-голубых на восемь очков за пять туров до конца. И помимо погони за динамовцами им надо также думать, как удержаться в призерах, ведь позади дышит в спину «Сочи», отстающий от красно-синих на один балл. «Динамо» же необходимо побеждать, чтобы продолжить борьбу за золото с петербургским «Зенитом». От лидера подопечных Сандро Шварца отделяет всего три очка.

24 апреля, 19:30. «ВЭБ Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Четвертьфиналы. Первые и вторые матчи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В главном баскетбольном турнире России наступает самая интересная часть — плей-офф. Серии на вылет стартуют в пятницу, когда победитель регулярного чемпионата нынешнего сезона и многократный победитель сезона Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет на своей площадке «Нижний Новгород», а краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет дома с пермской «Пармой». Эти же пары в тех же местах проведут в воскресенье вторые матчи своих серий. А в субботу стартуют два других четвертьфинальных противостояния: в Санкт-Петербурге местный «Зенит» встретится с красноярским «Енисеем», а в Казани УНИКСу предстоит играть с саратовским «Автодором».

22 апреля: 19:30, «Баскет-Холл» (Краснодар); 20:00, «Мегаспорт» (Москва). 23 апреля: 14:00, «Сибур Арена» (Санкт-Петербург); 18:00, «Баскет-Холл» (Казань). 22 апреля: 15:00, «Мегаспорт» (Москва); 17:00, «Баскет-Холл» (Краснодар).

Теннис

Турнир ATP-250

Фото: TASS/EPA/ANDREJ CUKIC

Очередной крупный турнир у мужчин подходит к концу в столице Сербии. Его победитель добавит себе 250 очков в рейтинг ATP. В нем продолжают борьбу россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов. Первый дошел до четвертьфинала, где в пятницу сыграет с японцем Таро Дэниэлом. В случае успеха Андрея ждет субботний полуфинал либо с итальянцем Фабио Фоньини, либо с немцем Оскаром Отте. А Карен Хачанов уже дошел до полуфинала, где сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Финал пройдет в воскресенье.

22–24 апреля, 12:00–18:00. «Теннисный центр Новак» (Белград, Сербия). Прямые трансляции на сайте ATP

Баскетбол

Женщины. Чемпионат России. Финал. УГМК–«Динамо» (Курск)

Фото: пресс-служба баскетбольного клуба УГМК/basket.ugmk.com

В национальном первенстве по женскому баскетболу может случиться сенсация. Кажущийся вечным чемпионом екатеринбургский УГМК проигрывает в финальной серии курскому «Динамо» после первого матча. В нем на своей площадке уральский коллектив уступил со счетом 44:68. В пятницу в Екатеринбурге пройдет вторая игра. Всего серия длится до трех побед одной из команд и может растянуться максимум до пяти встреч. Последний раз УГМК оставался без золота в 2008 году.

22 апреля, 17:00. Дворец игровых видов спорта «Уралочка» (Екатеринбург). Прямая трансляция на «Матч! Страна»