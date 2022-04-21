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В зоопарке Санкт-Петербурга родилось 11 камерунских козлят

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Ленинградский зоопарк пополнился необычными животными: на свет появилось 11 камерунских козлят. Об этом сообщило 21 апреля ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Новорожденные этого апреля — само очарование. У них яркий окрас, они тонко и смешно блеют, к людям относятся с неподдельным интересом, но соблюдают осторожность», — рассказали сотрудники зоопарка.

Уточняется, что потомство дали козочки Веснушка, Нюша, Моника, Забава и Звездочка, они родили в первые две недели апреля.

Козлята встают на ноги через четыре часа после рождения, а взрослыми становятся к семи месяцам.

На данный момент малыши живут с мамами во внутренних помещениях, поэтому увидеть их пока нельзя.

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