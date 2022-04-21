Загрузка отелей на майские праздники достигла 70% в Казани

Загрузка отелей в Казани составила уже 70% на майские праздники в Казани. Об этом сообщила глава комитета по туризму Дарья Санникова.

В некоторых отелях и гостиницах на текущий момент не осталось свободных мест. В остальных отелях бронирование продолжается, пишет InKazan.ru. Санникова уточнила, что средняя загрузка номерного фонда Казани составляет 60%, однако в отдельные месяцы наплыв меньше.

Для туристов в длинные выходные доступны пешеходные экскурсии, а также прогулки по паркам и местным достопримечательностям. Санникова отметила, что наибольшей популярностью пользуются места для красивого фотографирования.

Ранее сообщалось, что в Сочи проживание в гостиницах на майские праздники подорожало от 6 до 30% в зависимости от категории объекта размещения. Это объясняется повышением спроса на отдых на курорте. Также цены подняли и отельеры соседней с Сочи Абхазии — примерно на 20% по сравнению с 2021 годом.