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Фонтан в парке «Покровское-Стрешнево» переустроят

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В столичном парке «Покровское-Стрешнево» началось переустройство фонтана. Его оборудованию скоро может потребоваться ремонт, поэтому фонтан решили привести в порядок сейчас, чтобы в будущем не беспокоить гостей парка. Мероприятия проводятся в рамках работ по сохранению и восстановлению территории. Новый внешний вид фонтана позволит более органично вписать его в обновленное пространство и сделать частью природного ландшафта. Об этом сообщили в департаменте капремонта Москвы.

Рабочие уже демонтировали старую чашу фонтана и оборудование, которое обеспечивало его работу. Для поддержания грунта вокруг сооружения выполнено шпунтовое ограждение — специальная конструкция из забитых в грунт свай. Вскоре начнется работа по созданию дренирующего слоя из щебня. После этого сделают новое бетонное основание и приступят к формированию новой чаши фонтана.

«В чаше выделят небольшое техническое помещение, где будут располагаться оборудование для автоматического поддержания уровня воды, ее фильтрации, слива и перелива, аппаратура управления фонтаном и дренажные насосы, — пояснил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Чтобы вода в нем не застаивалась и не приобретала неприятный запах, предусмотрена ее циркуляция. В будущем, если потребуется ремонт этого оборудования, достаточно будет просто слить всю воду и провести необходимые мероприятия без разрытий».

Новую чашу предполагается обустроить на уровне газонного покрытия: поскольку фонтан находится в зоне прудов, предполагается, что он визуально будет похож на них, став органичной «частью» прудового ансамбля.

Обновленный фонтан будет оборудован архитектурно-художественной подсветкой. На его дне смонтируют 32 светодиодных светильника, меняющих цвет. Общая площадь фонтана после окончания работ составит более 60 кв. м.

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