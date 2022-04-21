Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери увеличилось до семи

По последним данным, число погибших при пожаре в здании военного НИИ в Твери увеличилось до семи человек. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил «Известиям» источник в экстренных службах.

Помимо семи погибших, источник сообщил о 26 пострадавших, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время госпитализированы 13 человек. Судьба еще одного сотрудника НИИ неизвестна.

Пожар привел к большому числу жертв из-за того, что находящиеся в здании надышалась дымом, а также не могли спуститься по пожарным лестницам. По словам очевидцев, чтобы спастись, людям приходилось выбираться в окна, так как огонь отрезал все другие пути. В результате сотрудники учреждения получили многочисленные ушибы и травмы.

Всего из здания было эвакуировано более 30 человек.

Возгорание произошло днем в четверг на втором этаже Центрального научно-исследовательского института (НИИ) войск Воздушно-космической обороны. Огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам, что привело к обрушению кровли по всему зданию.

К приезду пожарных огонь полыхал уже на третьем и четвертом этажах. Площадь возгорания составила 1500 кв метров.

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