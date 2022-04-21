Корреспондент «Известий» показал SMS-сообщение с призывом к ВСУ сложить оружие

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в четверг, 21 апреля, рассказал об обстановке на мариупольском комбинате «Азовсталь» и показал сообщение, которое рассылают военным вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметил Польшаков, у тех, кто находится на заводе, почти не осталось бронетехники.

«Вот только что пришла эсэмэска с номера 777. Цитирую дословно: «ВСУ! России ваша смерть не нужна, выходи, сложив оружие», — рассказал он.

По словам корреспондента, такие сообщения националисты, засевшие на территории комбината «Азовсталь», получают по несколько раз в день.

Ранее в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что на сегодняшний день весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована».

По его словам, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня. В то же время Путин призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

20 апреля российские войска открыли пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц в городе. Как рассказал Польшаков, из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли около 100 мирных жителей.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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