Прямой эфир
Политика
В ГД призвали европейских дипломатов не заниматься провокациями против России
Мир
Рада продлила действие военного положения на Украине на 30 суток
Мир
Великобритания ввела санкции против 26 россиян
Мир
МИД Швеции призвал ускорить анализ заявки на вступление страны в НАТО
Мир
Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине
Экономика
Экономист отверг возможность классического дефолта в России
Мир
Reuters сообщило о планах Байдена выделить Украине еще $800 млн
Экономика
Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной на пять лет
Мир
Байден заявил о запуске США программы приема беженцев с Украины
Туризм
В Анталье создадут вторую авиакомпанию для перевозки российских туристов
Экономика
Международные резервы России выросли на $1,7 млрд
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал SMS-сообщение с призывом к ВСУ сложить оружие

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в четверг, 21 апреля, рассказал об обстановке на мариупольском комбинате «Азовсталь» и показал сообщение, которое рассылают военным вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметил Польшаков, у тех, кто находится на заводе, почти не осталось бронетехники.

«Вот только что пришла эсэмэска с номера 777. Цитирую дословно: «ВСУ! России ваша смерть не нужна, выходи, сложив оружие», — рассказал он.

Заводские настройки: почему был отменен штурм «Азовстали»
Глава государства назвал героями участников операции по освобождению Мариуполя

По словам корреспондента, такие сообщения националисты, засевшие на территории комбината «Азовсталь», получают по несколько раз в день.

Ранее в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что на сегодняшний день весь Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована».

По его словам, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня. В то же время Путин призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела».

20 апреля российские войска открыли пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц в городе. Как рассказал Польшаков, из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли около 100 мирных жителей.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022