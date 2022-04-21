Минюст Турции назвал терактами взрывы в Бурсе и Стамбуле

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг назвал в четверг, 21 апреля, террористическими актами взрывы в Бурсе и Стамбуле.

«Это факт, что атаки являются терактами», — цитирует главу минюста страны телеканал A Haber.

Боздаг отметил, что проводится расследование произошедшего, передает RT.

Ранее в этот день взрыв произошел в районе Газиосманпаша в Стамбуле, на месте обнаружены фрагменты самодельной бомбы, пишет REGNUM.

Бомба разорвалась возле отделения Турецкого молодежного фонда на улице Хюрриет Махаллеси около 6:00 ( время совпадает с московским). В здании повреждены стекла, погибших и пострадавших нет.

Правоохранители, изучившие камеры наблюдения, обнаружили на видео женщину, которая рано утром пришла к зданию и оставила там самодельное взрывное устройство. Полиция приступила к операции по задержанию подозреваемой.

Накануне в городе Бурса на западе Турции произошел взрыв автобуса с работниками СИЗО, в результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Следственные органы проводят расследование, пострадавших доставили в близлежащие больницы, автобус отбуксировали на заправочную станцию.

Губернатор Бурсы Якуп Джанболат заявил, что самодельная бомба была оставлена под деревом и взорвалась, когда автобус проезжал мимо.