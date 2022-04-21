Машина сбила двух пешеходов на переходе в Рязани

Два человека пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе в Рязани. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

ДТП зарегистрировано в вечернее время 20 апреля. По данным Госавтоинспекции, 26-летний мужчина за рулем машины «ВАЗ» совершил наезд на 55-летнюю женщину и 58-летнего мужчину.

Женщине была оказана помощь медиков на месте. Пострадавший мужчина госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

19 апреля в Уссурийске женщина-водитель выехала на нерегулируемый перекресток и совершила столкновение с грузовиком. Двое детей, находившихся в иномарке, доставлены в больницу с переломами.