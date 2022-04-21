В Союзе композиторов РФ оценили запрет на въезд в страну украинским артистам

Российские государственные ведомства чутко реагируют на ситуацию с Украиной, однако сохранение культурного диалога между народами тоже важно, считает председатель правления Союза композиторов России народный артист РФ Рашид Калимуллин.

Таким образом он прокомментировал опубликованный 20 апреля «Известиями» полный список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым запретили въезд на территорию РФ сроком на 50 лет. В перечень вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, а также актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»).

Вероятная причина, по которой артистам запретили въезд на территорию РФ, — критика проводимой РФ специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

«Государственные ведомства сегодня чутко реагируют на ситуацию, и, вероятно, если они предлагают некие ограничения, тем более весьма жесткие, под этим есть основания. Но вместе с тем сохранение культурного диалога между народами тоже важно. <...> И мы должны в этом диалоге не терять свой собственный голос. Сейчас как раз наиболее важно обратить внимание на поддержку своей культуры — того лучшего, что есть у нас», — подчеркнул Калимуллин в беседе с «Известиями».

Его также поддержал председатель Гильдии молодых музыкантов Российского музыкального союза, член совета Союза композиторов России Ярослав Судзиловский. Он призвал разделять просто артистов со своей гражданской позицией (какой бы она ни была) и артистов, которые используют сцену как политическую трибуну.

«Помня о тесной связи наших народов, которые сотни лет жили вместе, надо, вероятно, дать возможность украинским артистам выходить на российскую сцену и просто исполнять музыку, поскольку это как раз культурный мост между странами. Но если он призывает к антирусским действиям и превращает выступления в политические митинги — тогда другое дело», — отметил Судзиловский.

25 марта президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с РФ. Он отметил, что в западных государствах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

3 апреля стало известно, что Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц» на фоне специальной операции РФ.

11 апреля коллектив «Украинский классический балет» получил угрозы из-за балета «Лебединое озеро» русского композитора Петра Чайковского в репертуаре гастрольного тура по Италии. Киевские артисты отменили выступление после того, как Национальная опера Украины и министерство культуры Украины пригрозили им увольнением. Спектакль заменили на балет «Жизель».

Страны Запада таким образом выражают свое недовольство проведением Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в РФ. 21 февраля президент подписал соответствующий указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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