В ГД призвали европейских дипломатов не заниматься провокациями против России

Европейским дипломатам стоит больше заботиться о сохранении мира с РФ, а не заниматься провокациями против Москвы. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил «Известиям» депутат Госдумы Джамаладин Гасанов, комментируя решение России закрыть консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове.

«Международная дипломатия основана на зеркальных ответных мерах и шагах. Принимая это во внимание, уверен, что наше внешнеполитическое ведомство со всей ответственностью и со всей серьезностью рассмотрели действия руководства прибалтийских стран в отношении наших дипломатов и также приняли решение о выдворении из России дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии», — отметил он.

Как подчеркнул депутат, в последнее время людей в этих республиках, которые поддерживают Россию, притесняют, против них возбуждают уголовные дела. Местные власти грозятся лишить их гражданства, добавил Гасанов.

«Я знаю, что работа дипломатов направлена на сохранение мира, так, может, им — дипломатам Европы — стоит всё же больше заботиться о мире между нашими странами, а не заниматься провокациями против нашей страны?» — поинтересовался политик.

Ранее в этот день в МИД РФ сообщили о том, что Россия закрывает консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге.

Указывалось, что Москва приняла соответствующее решение на основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.

Другие должностные лица данных миссий объявляются персонами нон грата, в связи с чем их нахождение на территории РФ неприемлемо. В МИДе подчеркнули, что данные сотрудники должны покинуть Россию «в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран».

5 апреля Латвия заявила о высылке 13 российских дипломатов и закрытии двух консульств в Даугавпилсе и Лиепае. Одновременно с Латвией о высылке 14 дипломатов объявила Эстония. Кроме того, Таллин закрыл генконсульство РФ в Нарве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.