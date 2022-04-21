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В Белгородской области в преддверии Пасхи украсили трехметровое яйцо

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В преддверии Пасхи воспитанники Разуменского дома детства в Белгородском районе украсили трехметровое яйцо. Об этом 21 апреля сообщило ИА «Абирег».

В поселке Разумное существует традиция: перед православным праздником дети придумывают эскиз рисунка для украшения трехметрового арт-объекта, а реализовывать проект им помогают наставники — сотрудники корпорации ЖБК-1.

По технологии узор переносят на самоклеящуюся пленку, а после зачищения поверхности изображение клеят на само яйцо. Специальная пленка рассчитана на разные погодные условия, поэтому и в дождь, и в солнечный день «нарядное» яйцо каждый год радует жителей Разумного и всех, кто проезжает мимо по трассе.

«Для детей это интересный творческий процесс и самореализация. Для местных жителей — важная традиция. Это своеобразный ритуал, который объединяет всех нас и готовит к встрече светлого праздника Воскресения Христова», — говорится в публикации.

Воспитанники Разуменского дома детства всегда с большим удовольствием участвуют в таких активностях, им нравится процесс: поиск интересного узора, совместное обсуждение проекта и ощущение причастности к общему делу.

Корпорация ЖБК-1 — учредитель дома детства. Уже почти 30 лет компания курирует учреждение, за это время воспитание и поддержку получило около 400 сирот.

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